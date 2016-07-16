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Дорожкина Нина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

16.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Дорожкин Григорий Борисович

Мать: Дорожкина Фёкла Антоновна

Рождение ребёнка
15.01.1954

Дочь: Мильцова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Тупикин Николай Григорьевич

Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
?.01.1956

Сын: Дорожкин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Тупикин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
21.08.1957

Дочь: Афонина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Тупикин Николай Григорьевич

Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
16.07.2016
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