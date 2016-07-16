Дорожкина Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти16.07.2016
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
15.01.1954
Дочь: Мильцова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Тупикин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
?.01.1956
Отец ребёнка: Тупикин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
21.08.1957
Дочь: Афонина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Тупикин Николай Григорьевич
Смерть
16.07.2016