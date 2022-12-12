Дорожкина (Лосева) Фёкла Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лосев Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1915 ст.
Озерна, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Жених 33 года вторым браком, невеста 25 лет, первым
Рождение ребёнка
27.09.1917 ст.
Сын: Дорожкин Михаил Борисович
Отец ребёнка: Дорожкин Григорий Борисович
Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дорожкина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Дорожкин Григорий Борисович
Смерть
Неизвестно