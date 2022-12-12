Дорожкина (Лосева) Фёкла Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорожкина (Лосева) Фёкла Антоновна

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Место рождения

Смагино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лосев Антон

Мать: не указана

Смагино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
20.07.1915 ст.

Муж: Дорожкин Григорий Борисович

Озерна, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Жених 33 года вторым браком, невеста 25 лет, первым
Рождение ребёнка
27.09.1917 ст.

Сын: Дорожкин Михаил Борисович

Отец ребёнка: Дорожкин Григорий Борисович

Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дорожкина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Дорожкин Григорий Борисович

Смерть
Неизвестно
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