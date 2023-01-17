Тупикин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1954
Дочь: Мильцова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Дорожкина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
?.01.1956
Мать ребёнка: Дорожкина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
21.08.1957
Дочь: Афонина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Дорожкина Нина Григорьевна
Смерть
Неизвестно