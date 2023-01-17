Тупикин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупикин Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тупикин Григорий Владимирович

Мать: Тупикина Пелагея Романовна

Рождение ребёнка
15.01.1954

Дочь: Мильцова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Дорожкина Нина Григорьевна

Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
?.01.1956

Сын: Дорожкин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Дорожкина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
21.08.1957

Дочь: Афонина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Дорожкина Нина Григорьевна

Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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