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Дорожкин Григорий Борисович

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Место рождения

Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.01.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1882 ст.

Отец: Дорожкин Борис Алексеевич

Мать: Мария Григорьевна

Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
20.07.1915 ст.

Жена: Дорожкина Фёкла Антоновна

Озерна, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Жених 33 года вторым браком, невеста 25 лет, первым
Рождение ребёнка
27.09.1917 ст.

Сын: Дорожкин Михаил Борисович

Мать ребёнка: Дорожкина Фёкла Антоновна

Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дорожкина Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Дорожкина Фёкла Антоновна

Смерть
Неизвестно
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