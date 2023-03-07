Дорожкин Григорий Борисович
Место рождения
Дата рождения02.01.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1882 ст.
Отец: Дорожкин Борис Алексеевич
Мать: Мария Григорьевна
Бракосочетание
20.07.1915 ст.
Озерна, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Жених 33 года вторым браком, невеста 25 лет, первым
Рождение ребёнка
27.09.1917 ст.
Сын: Дорожкин Михаил Борисович
Мать ребёнка: Дорожкина Фёкла Антоновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дорожкина Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Дорожкина Фёкла Антоновна
Смерть
Неизвестно