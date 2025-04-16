Свистунова (Неугодникова) Татьяна Степановна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Свистунова (Неугодникова) Татьяна Степановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1822

умерла 02.08.1875, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Свистунов Пётр Николаевич27.07.1803 г.р.
Дети
Свистунова Магдалина Петровна11.06.1848 г.р.
Свистунов Николай Петрович1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1842

Муж: Свистунов Пётр Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область

Рождение ребёнка
11.06.1848

Дочь: Свистунова Магдалина Петровна

Отец ребёнка: Свистунов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Свистунов Николай Петрович

Отец ребёнка: Свистунов Пётр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
03.10.1851

Сын: Свистунов Иван Петрович

Отец ребёнка: Свистунов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
17.05.1853

Дочь: Масленнникова (Свистунова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Свистунов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Свистунова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Свистунов Пётр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
02.08.1875
Москва, город федерального значения Москва

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