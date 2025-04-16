Свистунова (Неугодникова) Татьяна Степановна
женский, родилась 1822
умерла 02.08.1875, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Свистунов Пётр Николаевич27.07.1803 г.р.
Дети
Свистунова Магдалина Петровна11.06.1848 г.р.
Свистунов Николай Петрович1850 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1842
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
11.06.1848
Дочь: Свистунова Магдалина Петровна
Отец ребёнка: Свистунов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Свистунов Николай Петрович
Отец ребёнка: Свистунов Пётр Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.10.1851
Отец ребёнка: Свистунов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
17.05.1853
Дочь: Масленнникова (Свистунова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Свистунов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Свистунова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Свистунов Пётр Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.08.1875
Москва, город федерального значения Москва