Масленнникова (Свистунова) Екатерина Петровна
женский, родилась 17.05.1853
умерла 1878
ОтецСвистунов Пётр Николаевич27.07.1803 г.р.
МатьСвистунова (Неугодникова) Татьяна Степановна1822 г.р.
Супруги
Масленников Георгий Павлович1845 г.р.
Дети
Масленников Пётр Георгиевич05.04.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1853
Бракосочетание
30.06.1875
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1876
Сын: Масленников Пётр Георгиевич
Отец ребёнка: Масленников Георгий Павлович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1878