Масленнникова (Свистунова) Екатерина Петровна 17.05.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Масленнникова (Свистунова) Екатерина Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.05.1853

умерла 1878

Отец
Свистунов Пётр Николаевич27.07.1803 г.р.
Мать
Свистунова (Неугодникова) Татьяна Степановна1822 г.р.
Супруги
Масленников Георгий Павлович1845 г.р.
Дети
Масленников Пётр Георгиевич05.04.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1853

Отец: Свистунов Пётр Николаевич

Мать: Свистунова (Неугодникова) Татьяна Степановна

Бракосочетание
30.06.1875

Муж: Масленников Георгий Павлович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
05.04.1876

Сын: Масленников Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Масленников Георгий Павлович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1878

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