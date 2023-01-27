Чеченков Прокоп Сергеевич
мужской, родился 1875, Громково, Богородский, Московская область
Супруги
Кривоногова Татьяна ФеофановнаДо 1865 г.р.
Дети
(Кривоногова) Анастасия ПрокофьевнаДо 1888 г.р.
(Кривоногова) Мария Прокофьевна27.01.1903 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: (Кривоногова) Анастасия Прокофьевна
Мать ребёнка: Кривоногова Татьяна Феофановна
Рождение ребёнка
27.01.1903
Дочь: (Кривоногова) Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Кривоногова Татьяна Феофановна