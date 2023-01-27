Чеченков Прокоп Сергеевич 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Чеченков Прокоп Сергеевич

Автор
НС
См Н.

мужской, родился 1875, Громково, Богородский, Московская область

Супруги
Кривоногова Татьяна ФеофановнаДо 1865 г.р.
Дети
(Кривоногова) Анастасия ПрокофьевнаДо 1888 г.р.
(Кривоногова) Мария Прокофьевна27.01.1903 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Татьяна Феофановна

Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: (Кривоногова) Анастасия Прокофьевна

Мать ребёнка: Кривоногова Татьяна Феофановна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
27.01.1903

Дочь: (Кривоногова) Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Кривоногова Татьяна Феофановна

Громково, Богородский, Московская область

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