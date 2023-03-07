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(Кривоногова) Мария Прокофьевна
(Кривоногова) Мария Прокофьевна
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Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
27.01.1903
Пол
Женский
Отец
Чеченков Прокоп Сергеевич
1875 г.р.
Мать
Кривоногова Татьяна Феофановна
До 1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1903
Отец:
Чеченков Прокоп Сергеевич
Мать:
Кривоногова Татьяна Феофановна
Громково
, Богородский, Московская область
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