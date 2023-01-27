Кривоногова Татьяна Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Татьяна Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеченков Прокоп Сергеевич

Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: (Кривоногова) Анастасия Прокофьевна

Отец ребёнка: Чеченков Прокоп Сергеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1903

Дочь: (Кривоногова) Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Чеченков Прокоп Сергеевич

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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