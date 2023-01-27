Кривоногова Татьяна Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: (Кривоногова) Анастасия Прокофьевна
Отец ребёнка: Чеченков Прокоп Сергеевич
Рождение ребёнка
27.01.1903
Дочь: (Кривоногова) Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Чеченков Прокоп Сергеевич
Смерть
Неизвестно