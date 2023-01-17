Шихабетдин Жалалетдинов
Место рождения
Дата рождения20.07.1873
Дата смерти19.03.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873
Отец: Жалалетдин Миннибаев
Мать: Гайнижамал
Рождение ребёнка
17.10.1898
Мать ребёнка: Газиза
Рождение ребёнка
25.08.1901
Мать ребёнка: Газиза
Рождение ребёнка
10.11.1904
Мать ребёнка: Сахиба
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Сахиба
Развод
09.02.1906
Жена: Сахиба
Бракосочетание
09.04.1912
Жена: Захникамал
Рождение ребёнка
21.01.1913
Сын: Кашафутдин Шихабетдинович
Мать ребёнка: Захникамал
Рождение ребёнка
29.03.1915
Сын: Минхажетдин Шихабетдинович
Мать ребёнка: Захникамал
Бракосочетание
29.06.1919
Жена: Миннибика
Развод
19.09.1919
Жена: Миннибика
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1920