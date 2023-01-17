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Шихабетдин Жалалетдинов

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.07.1873

Дата смерти

19.03.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873

Отец: Жалалетдин Миннибаев

Мать: Гайнижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1898

Сын: Гайфитдин Шихабетдинович

Мать ребёнка: Газиза

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1901

Сын: Салихулла Шихабетдинович

Мать ребёнка: Газиза

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1904

Сын: Абдуали Шихабетдинович

Мать ребёнка: Сахиба

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Абдулхай Шихабетдинович

Мать ребёнка: Сахиба

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
09.02.1906

Жена: Сахиба

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.04.1912

Жена: Захникамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1913

Сын: Кашафутдин Шихабетдинович

Мать ребёнка: Захникамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1915

Сын: Минхажетдин Шихабетдинович

Мать ребёнка: Захникамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.06.1919

Жена: Миннибика

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
19.09.1919

Жена: Миннибика

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.03.1920
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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