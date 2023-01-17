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Гайнижамал

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Место рождения

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1844

Дата смерти

25.11.1904

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.03.1869

Муж: Жалалетдин Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
388 сум | ее представлял отец и его отец свидетели Биктахир Хусаин улы и Мухаммадгалим Минния улы
Рождение ребёнка
25.01.1870

Дочь: Сарварниса Жалалетдинова

Отец ребёнка: Жалалетдин Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1873

Сын: Шихабетдин Жалалетдинов

Отец ребёнка: Жалалетдин Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1877

Сын: Халилулла Жалалетдинов

Отец ребёнка: Жалалетдин Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1877

Дочь: Сахибжамал Жалалетдинова

Отец ребёнка: Жалалетдин Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1880

Дочь: Хамиданиса Жалалетдинова

Отец ребёнка: Жалалетдин Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.11.1904
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от коклюша
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