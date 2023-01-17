Гайнижамал
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти25.11.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.03.1869
Муж: Жалалетдин Миннибаев
388 сум | ее представлял отец и его отец свидетели Биктахир Хусаин улы и Мухаммадгалим Минния улы
Рождение ребёнка
25.01.1870
Дочь: Сарварниса Жалалетдинова
Отец ребёнка: Жалалетдин Миннибаев
Рождение ребёнка
20.07.1873
Отец ребёнка: Жалалетдин Миннибаев
Рождение ребёнка
13.08.1877
Отец ребёнка: Жалалетдин Миннибаев
Рождение ребёнка
13.08.1877
Дочь: Сахибжамал Жалалетдинова
Отец ребёнка: Жалалетдин Миннибаев
Рождение ребёнка
10.08.1880
Дочь: Хамиданиса Жалалетдинова
Отец ребёнка: Жалалетдин Миннибаев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.1904
Причина смерти: от коклюша