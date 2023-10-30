Захникамал
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти10.04.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1912
Рождение ребёнка
21.01.1913
Сын: Кашафутдин Шихабетдинович
Отец ребёнка: Шихабетдин Жалалетдинов
Рождение ребёнка
29.03.1915
Сын: Минхажетдин Шихабетдинович
Отец ребёнка: Шихабетдин Жалалетдинов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.1918