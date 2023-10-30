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Захникамал

Место рождения

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1884

Дата смерти

10.04.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.04.1912

Муж: Шихабетдин Жалалетдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1913

Сын: Кашафутдин Шихабетдинович

Отец ребёнка: Шихабетдин Жалалетдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1915

Сын: Минхажетдин Шихабетдинович

Отец ребёнка: Шихабетдин Жалалетдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.04.1918
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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