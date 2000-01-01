село Мурали, село Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Мурали

Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Свияжский уезд, Кушманская волость
813. Мурали, деревня бывшая государственная, при речке Муралинке, дворов 148, жителей 948, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Кайбицкий район
189268Муралисело55°26'48°20'N-39-013

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Кайбицкий муниципальный район, Муралинское сельское поселение
92629432101с Муралисело

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Свияжский уезд, Кушманская волость
Мурали, Кушманскойрусские и татары1559

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Свияжский уезд
1541Мурали, д. каз.при рч. Муралинке.4526114336323Магометанский молитв. дом.

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
МөрәлеМуралиТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.
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