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Кривоногов Филипп Матвеевич

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Место рождения

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.11.1903

Дата смерти

26.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1903

Отец: Кривоногов Матфий Прохорович

Мать: Кривоногова Иустиния Фёдоровна

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Воспреемники: Ксенофонт Андреев Хазов и солдата Василия Федорова Железина жена Александра Андреева
Рождение ребёнка
03.02.1925

Сын: Кривоногов Александр Филиппович

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
10.10.1944

Дочь: Пенчук Марина Филипповна

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухаренко Тамара Филипповна

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Стефановна

Смерть
26.05.1968
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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