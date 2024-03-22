Кривоногов Филипп Матвеевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1903
Дата смерти26.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1903
Воспреемники: Ксенофонт Андреев Хазов и солдата Василия Федорова Железина жена Александра Андреева
Рождение ребёнка
03.02.1925
Сын: Кривоногов Александр Филиппович
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
10.10.1944
Дочь: Пенчук Марина Филипповна
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухаренко Тамара Филипповна
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Стефановна
Смерть
26.05.1968
Причина смерти: Естественная смерть/старость