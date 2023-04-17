Кривоногов Матфий Прохорович
Место рождения
Дата рождения04.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1882
Воспреемники д. Александровки кр. Сергей Леонтьев Дубровин и д. Бокшандина умершего кр. Григория Николаевича Чугунова дочь дев. Ксения Григорьва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова (Кривоногова) Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голощапова (Кривоногова) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рехлова (Кривоногова) Фёкла Матвеевна
Мать ребёнка: Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна
Крещение
06.08.1882
Бракосочетание
07.10.1902
Матвей женился в 20 лет и 2 месяца. Поручители: Антон Иванов Пучков, Александр Михайлов Тамаркин, Иван Васильев Лемаев Иустиния вышла замуж: в 19 лет Поручители: Павел Емельянов Суров, Егор Михайлов ... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1903
Сын: Кривоногов Филипп Матвеевич
Мать ребёнка: Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна
Воспреемники: Ксенофонт Андреев Хазов и солдата Василия Федорова Железина жена Александра Андреева
Смерть
Неизвестно