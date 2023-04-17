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Кривоногов Матфий Прохорович

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Место рождения

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1882

Отец: Кривоногов Прохор (Прокопий) Максимович

Мать: Кривоногова (Дубровина) Агафия Леонтиева

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Воспреемники д. Александровки кр. Сергей Леонтьев Дубровин и д. Бокшандина умершего кр. Григория Николаевича Чугунова дочь дев. Ксения Григорьва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова (Кривоногова) Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голощапова (Кривоногова) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковригина (Кривоногова) Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рехлова (Кривоногова) Фёкла Матвеевна

Мать ребёнка: Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна

Крещение
06.08.1882
Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
07.10.1902

Жена: Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна

Матвей женился в 20 лет и 2 месяца. Поручители: Антон Иванов Пучков, Александр Михайлов Тамаркин, Иван Васильев Лемаев Иустиния вышла замуж: в 19 лет Поручители: Павел Емельянов Суров, Егор Михайлов ... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Кривоногов Филипп Матвеевич

Мать ребёнка: Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Воспреемники: Ксенофонт Андреев Хазов и солдата Василия Федорова Железина жена Александра Андреева
Смерть
Неизвестно

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