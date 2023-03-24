Кухаренко (Кривоногова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухаренко (Кривоногова) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривоногов Филипп Матвеевич

Мать: Кривоногова Анна Стефановна