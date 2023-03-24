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Кухаренко (Кривоногова) Тамара
Кухаренко (Кривоногова) Тамара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кривоногов Филипп Матвеевич
1903 г.р.
Мать
Кривоногова (Ряхлова) Анна Стефановна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Кривоногов Филипп Матвеевич
Мать:
Кривоногова Анна Стефановна
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