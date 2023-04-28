Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения24.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1883
Воспреемники той же деревни кр. Яков Павлов Губанов и кр. Феодора Железина Дочь девица Анна Феодоровна
Крещение
25.09.1883
Бракосочетание
07.10.1902
Матвей женился в 20 лет и 2 месяца. Поручители: Антон Иванов Пучков, Александр Михайлов Тамаркин, Иван Васильев Лемаев Иустиния вышла замуж: в 19 лет Поручители: Павел Емельянов Суров, Егор Михайлов ... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1903
Сын: Кривоногов Филипп Матвеевич
Отец ребёнка: Кривоногов Матфий Прохорович
Воспреемники: Ксенофонт Андреев Хазов и солдата Василия Федорова Железина жена Александра Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кривоногов Матфий Прохорович
Смерть
Неизвестно