Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Железина) Иустиния Фёдоровна

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Место рождения

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1883

Отец: Железин Фёдор Григорьевич

Мать: Железина Акилина Михайлова

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Воспреемники той же деревни кр. Яков Павлов Губанов и кр. Феодора Железина Дочь девица Анна Феодоровна
Крещение
25.09.1883
Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
07.10.1902

Муж: Кривоногов Матфий Прохорович

Матвей женился в 20 лет и 2 месяца. Поручители: Антон Иванов Пучков, Александр Михайлов Тамаркин, Иван Васильев Лемаев Иустиния вышла замуж: в 19 лет Поручители: Павел Емельянов Суров, Егор Михайлов ... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Кривоногов Филипп Матвеевич

Отец ребёнка: Кривоногов Матфий Прохорович

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Воспреемники: Ксенофонт Андреев Хазов и солдата Василия Федорова Железина жена Александра Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кривоногов Матфий Прохорович

Смерть
Неизвестно
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