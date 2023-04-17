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Железина Акилина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1880

Сын: Железин Василий Федорович

Отец ребёнка: Железин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
24.09.1883

Дочь: Кривоногова Иустиния Фёдоровна

Отец ребёнка: Железин Фёдор Григорьевич

Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Воспреемники той же деревни кр. Яков Павлов Губанов и кр. Феодора Железина Дочь девица Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Железина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Железин Фёдор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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