Железина Акилина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
05.04.1880
Сын: Железин Василий Федорович
Отец ребёнка: Железин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1883
Дочь: Кривоногова Иустиния Фёдоровна
Отец ребёнка: Железин Фёдор Григорьевич
Бакшандино, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Воспреемники той же деревни кр. Яков Павлов Губанов и кр. Феодора Железина Дочь девица Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Железин Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно