Выскубова Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения10.04.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1936
Рождение ребёнка
06.04.1960
Дочь: Антипина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Виноградов Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
26.03.1966
Дочь: Виноградова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Виноградов Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
06.01.1968
Сын: Виноградов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Виноградов Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
03.09.1969
Дочь: Пантелеева Любовь Геннадьевна
Отец ребёнка: Виноградов Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
11.10.1973
Дочь: Виноградова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Виноградов Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
18.07.1979
Дочь: Ушакова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Виноградов Геннадий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно