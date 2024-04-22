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Выскубова Александра Павловна

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Место рождения

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

10.04.1936

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1936

Отец: Выскубов Павел Власович

Мать: Страмилова Дарья Алексеевна

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.04.1960

Дочь: Антипина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Виноградов Геннадий Викторович

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.03.1966

Дочь: Виноградова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Виноградов Геннадий Викторович

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.01.1968

Сын: Виноградов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Виноградов Геннадий Викторович

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.09.1969

Дочь: Пантелеева Любовь Геннадьевна

Отец ребёнка: Виноградов Геннадий Викторович

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.10.1973

Дочь: Виноградова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Виноградов Геннадий Викторович

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.07.1979

Дочь: Ушакова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Виноградов Геннадий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Геннадий Викторович

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