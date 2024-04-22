Виноградов Сергей Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1968
Рождение ребёнка
15.04.1990
Дочь: Виноградова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Яшина Татьяна Витальевна
Рождение ребёнка
09.09.1991
Сын: Виноградов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Яшина Татьяна Витальевна
Рождение ребёнка
18.02.1993
Дочь: Виноградова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Яшина Татьяна Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно