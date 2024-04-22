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Виноградов Сергей Геннадьевич

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Место рождения

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

06.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1968

Отец: Виноградов Геннадий Викторович

Мать: Выскубова Александра Павловна

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.04.1990

Дочь: Виноградова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Яшина Татьяна Витальевна

Рождение ребёнка
09.09.1991

Сын: Виноградов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Яшина Татьяна Витальевна

Рождение ребёнка
18.02.1993

Дочь: Виноградова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Яшина Татьяна Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Любовь Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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