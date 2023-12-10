Виноградов Геннадий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1944
Дата смерти18.09.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1960
Дочь: Выскубова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Выскубова Александра Павловна
Рождение ребёнка
26.03.1966
Дочь: Виноградова Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Выскубова Александра Павловна
Рождение ребёнка
06.01.1968
Сын: Виноградов Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Выскубова Александра Павловна
Рождение ребёнка
03.09.1969
Дочь: Вмноградова Любовь Геннадьевна
Мать ребёнка: Выскубова Александра Павловна
Рождение ребёнка
11.10.1973
Дочь: Виноградова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Выскубова Александра Павловна
Рождение ребёнка
18.07.1979
Дочь: Ушакова Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Выскубова Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1994