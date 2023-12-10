Виноградов Геннадий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Геннадий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1944

Дата смерти

18.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1960

Дочь: Выскубова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Выскубова Александра Павловна

Рождение ребёнка
26.03.1966

Дочь: Виноградова Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Выскубова Александра Павловна

Рождение ребёнка
06.01.1968

Сын: Виноградов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Выскубова Александра Павловна

Рождение ребёнка
03.09.1969

Дочь: Вмноградова Любовь Геннадьевна

Мать ребёнка: Выскубова Александра Павловна

Рождение ребёнка
11.10.1973

Дочь: Виноградова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Выскубова Александра Павловна

Рождение ребёнка
18.07.1979

Дочь: Ушакова Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Выскубова Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выскубова Александра Павловна

Смерть
18.09.1994
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