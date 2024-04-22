Виноградова Ирина Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1966
Рождение ребёнка
10.09.1994
Сын: Карнобедов Дмитрий Олегович
Отец ребёнка: Карнобедов Олег Анатольевич
Рождение ребёнка
03.11.2000
Сын: Карнобедов Константин Олегович
Отец ребёнка: Карнобедов Олег Анатольевич
Рождение ребёнка
03.02.2005
Дочь: Карнобедова Ксения Олеговна
Отец ребёнка: Карнобедов Олег Анатольевич
Улёты, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно