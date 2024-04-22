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Виноградова Ирина Геннадьевна

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Место рождения

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

26.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1966

Отец: Виноградов Геннадий Викторович

Мать: Выскубова Александра Павловна

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.09.1994

Сын: Карнобедов Дмитрий Олегович

Отец ребёнка: Карнобедов Олег Анатольевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.11.2000

Сын: Карнобедов Константин Олегович

Отец ребёнка: Карнобедов Олег Анатольевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.02.2005

Дочь: Карнобедова Ксения Олеговна

Отец ребёнка: Карнобедов Олег Анатольевич

Улёты, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнобедов Олег Анатольевич

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