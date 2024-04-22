Бердников Ксенофонт Иванович
Место рождения
Дата рождения23.01.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1849
Бракосочетание
04.10.1867
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евфимия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бердников Гавриил Ксенофонтович
Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бердников Константин Ксенофонтович
Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бердников Тихон Ксенофонтович
Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна
Рождение ребёнка
11.08.1879
Дочь: Гоголева Наталья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бердников Матвей Ксенофонтович
Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кустова Евдокия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Афанасия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна
Смерть
Неизвестно