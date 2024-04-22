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Бердников Ксенофонт Иванович

Место рождения

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.01.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1849

Отец: Бердников Иван Антонович

Мать: Бердникова Елена Федоровна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.10.1867

Жена: Бердникова Агафия Сильверстовна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евфимия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бердников Гавриил Ксенофонтович

Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бердников Константин Ксенофонтович

Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Бердников Тихон Ксенофонтович

Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна

Рождение ребёнка
11.08.1879

Дочь: Гоголева Наталья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Бердников Матвей Ксенофонтович

Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кустова Евдокия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Афанасия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Бердникова Агафия Сильверстовна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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