Бердникова (Тверитина) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Тверитина) Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

21.07.1856

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Тверитин Федор Аммосович

Мать: Евдокия Никитична Авдотья Авдотья/Евдокия Никитична

Бракосочетание
?.02.1835

Муж: Бердников Иван Антонович

Первый брак жениха и невесты
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович

Рождение ребёнка
15.01.1848

Дочь: Агния Ивановна

Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович

Рождение ребёнка
23.01.1849

Сын: Бердников Ксенофонт Иванович

Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бердников Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Федор Иванович

Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Иона Иванович

Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Исаак Иванович

Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович

Смерть
21.07.1856
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