Бердникова (Тверитина) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти21.07.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
?.02.1835
Первый брак жениха и невесты
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович
Рождение ребёнка
15.01.1848
Дочь: Агния Ивановна
Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович
Рождение ребёнка
23.01.1849
Сын: Бердников Ксенофонт Иванович
Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович
Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бердников Андрей Иванович
Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бердников Иван Антонович
Смерть
21.07.1856