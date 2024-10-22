Коновалова (Бердникова) Афанасия Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Бердникова) Афанасия Ксенофонтовна

Место рождения

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бердников Ксенофонт Иванович

Мать: Бердникова (Коновалова) Агафия Сильверстовна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Коновалов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1912

Дочь: (Коновалова) Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Коновалова) Афанасия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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