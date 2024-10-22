Коновалова (Бердникова) Афанасия Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Коновалов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.03.1912
Дочь: (Коновалова) Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Коновалова) Афанасия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно