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Коновалов Степан Алексеевич

Место рождения

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1910

Дата смерти

17.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Коновалов Алексей Васильевич

Мать: Коновалова Афанасия Ксенофонтовна

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.05.1987
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