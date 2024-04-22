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Коновалов Степан Алексеевич
Коновалов Степан Алексеевич
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Древо
Место рождения
Коновалово
, Елабужский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1910
Дата смерти
17.05.1987
Пол
Мужской
Отец
Коновалов Алексей Васильевич
Мать
Коновалова (Бердникова) Афанасия Ксенофонтовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИТ
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Коновалов Алексей Васильевич
Мать:
Коновалова Афанасия Ксенофонтовна
Коновалово
, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.05.1987
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