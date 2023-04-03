Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Иван Семёнов

Мать: Мавра Федорова

Смерть
Неизвестно
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