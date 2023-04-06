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Иван Семёнов

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Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Семен Дементьев

Мать: Анна Афанасьева

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1807
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
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