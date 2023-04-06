Иван Семёнов
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Семен Дементьев
Мать: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Смерть
1807