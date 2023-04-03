Мавра Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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