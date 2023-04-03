Мавра Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Смерть
Неизвестно
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