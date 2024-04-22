Балдина (Рамзаева) Екатерина Олеговна
Место рождения
Дата рождения22.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1983
Рождение ребёнка
18.06.2006
Дочь: Балдина Яна Денисовна
Отец ребёнка: Балдин Денис Николаевич
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.06.2010
Отец ребёнка: Балдин Денис Николаевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область