Балдина (Рамзаева) Екатерина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдина (Рамзаева) Екатерина Олеговна

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

22.08.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.06.2006

Дочь: Балдина Яна Денисовна

Отец ребёнка: Балдин Денис Николаевич

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.06.2010

Сын: Балдин Андрей Денисович

Отец ребёнка: Балдин Денис Николаевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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