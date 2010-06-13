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Балдин Андрей Денисович
Балдин Андрей Денисович
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Древо
Место рождения
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Дата рождения
13.06.2010
Пол
Мужской
Отец
Балдин Денис Николаевич
1981 г.р.
Мать
Балдина (Рамзаева) Екатерина Олеговна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2010
Отец:
Балдин Денис Николаевич
Мать:
Балдина Екатерина Олеговна
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
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