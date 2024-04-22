Балдин Денис Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1981
Рождение ребёнка
18.06.2006
Дочь: Балдина Яна Денисовна
Мать ребёнка: Балдина Екатерина Олеговна
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.06.2010
Мать ребёнка: Балдина Екатерина Олеговна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область