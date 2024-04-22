Балдин Денис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдин Денис Николаевич

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

07.07.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.06.2006

Дочь: Балдина Яна Денисовна

Мать ребёнка: Балдина Екатерина Олеговна

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.06.2010

Сын: Балдин Андрей Денисович

Мать ребёнка: Балдина Екатерина Олеговна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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