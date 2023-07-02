Стальнов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стальнов Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Стальнов Сергей

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Спиридонова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Троицкая Таисия Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 27.11.1937

Сын: Стальнов Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Троицкая Таисия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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