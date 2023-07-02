Стальнов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Стальнов Сергей
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Спиридонова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Троицкая Таисия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 27.11.1937
Сын: Стальнов Станислав Николаевич
Мать ребёнка: Троицкая Таисия Алексеевна
Смерть
Неизвестно