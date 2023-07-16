Спиридонова (Стальнова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридонов Александр
Рождение ребёнка
1960
Сын: Спиридонов Александр Александровна
Отец ребёнка: Спиридонов Александр
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Спиридонова Марина Александровна
Отец ребёнка: Спиридонов Александр
Смерть
2003