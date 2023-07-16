Спиридонова (Стальнова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Стальнова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Стальнов Николай Сергеевич

Мать: Троицкая Таисия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Александр

Рождение ребёнка
1960

Сын: Спиридонов Александр Александровна

Отец ребёнка: Спиридонов Александр

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Спиридонова Марина Александровна

Отец ребёнка: Спиридонов Александр

Смерть
2003

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