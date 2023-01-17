Вершинина Евдокия (Авдотья) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Евдокия (Авдотья) Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Вершинин Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
26.01.1900

Дочь: Пугина Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
09.02.1901

Дочь: Архипова Аксинья Кузьминична

Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
14.03.1904

Сын: Вершинин Василий Кузмич

Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Вершинин Василий Кузмич

Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
20.01.1911

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1913

Дочь: Зайцева Анфиса Кузьминична

Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
25.01.1917

Дочь: Праксея Кузьминична

Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
09.01.1918

Дочь: Евпраксия Афанасьевна

Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
09.01.1918

Сын: Вершинин Афанасий Кузмич

Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Агафья Кузьминична

Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович

Смерть
Неизвестно
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