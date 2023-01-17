Вершинина Евдокия (Авдотья) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
26.01.1900
Дочь: Пугина Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
09.02.1901
Дочь: Архипова Аксинья Кузьминична
Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
14.03.1904
Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
20.01.1911
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1913
Дочь: Зайцева Анфиса Кузьминична
Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
25.01.1917
Дочь: Праксея Кузьминична
Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
09.01.1918
Дочь: Евпраксия Афанасьевна
Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
09.01.1918
Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Агафья Кузьминична
Отец ребёнка: Вершинин Кузьма Карпович
Смерть
Неизвестно