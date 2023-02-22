Пугина (Вершинина) Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина (Вершинина) Татьяна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1900

Дата смерти

21.09.1969

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1900

Отец: Вершинин Кузьма Карпович

Мать: Вершинина Евдокия (Авдотья) Андреевна

Рождение ребёнка
19.11.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
10.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Ильич

Смерть
21.09.1969
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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