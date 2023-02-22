Пугина (Вершинина) Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1900
Дата смерти21.09.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1900
Рождение ребёнка
19.11.1922
Рождение ребёнка
10.06.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
21.09.1969
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область