Архипова (Вершинина) Аксинья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Вершинина) Аксинья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1901

Дата смерти

04.05.1988

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1901

Отец: Вершинин Кузьма Карпович

Мать: Вершинина Евдокия (Авдотья) Андреевна

Рождение ребёнка
26.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич

Смерть
04.05.1988
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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