Архипова (Вершинина) Аксинья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1901
Дата смерти04.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1901
Рождение ребёнка
26.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Василий Алексеевич
Смерть
04.05.1988
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область