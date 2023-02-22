Архипова (Вершинина) Агафья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Вершинина) Агафья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вершинин Кузьма Карпович

Мать: Вершинина Евдокия (Авдотья) Андреевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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