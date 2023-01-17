Желтунова (Неизвестно) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения указана в письме из Краснодарского МВД. Были высланы в Нижний Тагильский район.
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
14.09.1900
Отец ребёнка: Желтунов Евфим Потапович
Восприемники: казак Игнат Семенович Пончишкин и казачка девица Марфа Лукьянова Данилова
Рождение ребёнка
14.07.1903
Сын: Желтунов Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Желтунов Евфим Потапович
Восприемники: казак Дмитрий Михайлов Хорошков и жена мещанина Василиса Дмитриевна Клименкова
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: Рыдзелева Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Желтунов Евфим Потапович
Восприемники: казак Константин Герасимович Сеншинов и мещанка г. Майкопа Василиса Дмитриевна Клименко
Рождение ребёнка
09.05.1910
Сын: Желтунов Николай Ефимович
Отец ребёнка: Желтунов Евфим Потапович
Восприемники: казак Константин Сеншинов и жена казака Екатерина Халюкова
Смерть
1933
Дата указана в письме из Краснодарского МВД