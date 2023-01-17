Желтунова (Неизвестно) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтунова (Неизвестно) Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения указана в письме из Краснодарского МВД. Были высланы в Нижний Тагильский район.
Бракосочетание
1899

Муж: Желтунов Евфим Потапович

Рождение ребёнка
14.09.1900

Сын: Желтунов Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Желтунов Евфим Потапович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Игнат Семенович Пончишкин и казачка девица Марфа Лукьянова Данилова
Рождение ребёнка
14.07.1903

Сын: Желтунов Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Желтунов Евфим Потапович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Дмитрий Михайлов Хорошков и жена мещанина Василиса Дмитриевна Клименкова
Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: Рыдзелева Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Желтунов Евфим Потапович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Константин Герасимович Сеншинов и мещанка г. Майкопа Василиса Дмитриевна Клименко
Рождение ребёнка
09.05.1910

Сын: Желтунов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Желтунов Евфим Потапович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Константин Сеншинов и жена казака Екатерина Халюкова
Смерть
1933
Дата указана в письме из Краснодарского МВД
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