Желтунов Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения09.05.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1910
Восприемники: казак Константин Сеншинов и жена казака Екатерина Халюкова
Рождение ребёнка
1937
Сын: Желтунов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Желтунова Марфа Ивановна
Из дела осуженного Николая родился примерно октябрь ноябрь
Рождение ребёнка
13.04.1940
Дочь: Желтунова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Желтунова Марфа Ивановна
номер актовой записи - 131с/к от 19 апреля 1940года. Отдел записи актов гр.состояния Ленинского района г.Нижний Тагил Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желтунова Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно