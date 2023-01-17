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Желтунов Николай Ефимович

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

09.05.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1910

Отец: Желтунов Евфим Потапович

Мать: Желтунова Наталья Андреевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Константин Сеншинов и жена казака Екатерина Халюкова
Рождение ребёнка
1937

Сын: Желтунов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Желтунова Марфа Ивановна

Из дела осуженного Николая родился примерно октябрь ноябрь
Рождение ребёнка
13.04.1940

Дочь: Желтунова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Желтунова Марфа Ивановна

номер актовой записи - 131с/к от 19 апреля 1940года. Отдел записи актов гр.состояния Ленинского района г.Нижний Тагил Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желтунова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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