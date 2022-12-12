Желтунов Евфим Потапович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Дата рождения указана в деле осужденного в 1931 году.
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
14.09.1900
Мать ребёнка: Желтунова Наталья Андреевна
Восприемники: казак Игнат Семенович Пончишкин и казачка девица Марфа Лукьянова Данилова
Рождение ребёнка
14.07.1903
Сын: Желтунов Владимир Ефимович
Мать ребёнка: Желтунова Наталья Андреевна
Восприемники: казак Дмитрий Михайлов Хорошков и жена мещанина Василиса Дмитриевна Клименкова
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: Рыдзелева Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Желтунова Наталья Андреевна
Восприемники: казак Константин Герасимович Сеншинов и мещанка г. Майкопа Василиса Дмитриевна Клименко
Рождение ребёнка
09.05.1910
Сын: Желтунов Николай Ефимович
Мать ребёнка: Желтунова Наталья Андреевна
Восприемники: казак Константин Сеншинов и жена казака Екатерина Халюкова
Смерть
Неизвестно