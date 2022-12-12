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Желтунов Евфим Потапович

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Желтунов Потапий Петрович

Мать: Желтунова Александра Ивановна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Дата рождения указана в деле осужденного в 1931 году.
Бракосочетание
1899

Жена: Желтунова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
14.09.1900

Сын: Желтунов Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Желтунова Наталья Андреевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Игнат Семенович Пончишкин и казачка девица Марфа Лукьянова Данилова
Рождение ребёнка
14.07.1903

Сын: Желтунов Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Желтунова Наталья Андреевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Дмитрий Михайлов Хорошков и жена мещанина Василиса Дмитриевна Клименкова
Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: Рыдзелева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Желтунова Наталья Андреевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Константин Герасимович Сеншинов и мещанка г. Майкопа Василиса Дмитриевна Клименко
Рождение ребёнка
09.05.1910

Сын: Желтунов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Желтунова Наталья Андреевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Константин Сеншинов и жена казака Екатерина Халюкова
Смерть
Неизвестно
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