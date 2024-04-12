Фуртак Корнилий
Место рождения
Дата рождения13.09.1800
Дата смерти16.05.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
13.09.1800
Ф. 1415, о. 1, д. 283, файл 470 (стр. 86), запись 35https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-LNYY
Рождение ребёнка
15.12.1822
Дочь: Иулиания
Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PK8P
Рождение ребёнка
29.08.1824
Сын: Фуртак Моисей
Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья
Рождение ребёнка
31.03.1826
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья
Рождение ребёнка
15.05.1828
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья
Рождение ребёнка
10.02.1830
Сын: Фуртак Харлампий
Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1MS3
Рождение ребёнка
24.04.1833
Сын: Фуртак Савва
Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья
Рождение ребёнка
02.08.1834
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья
Рождение ребёнка
31.10.1837
Сын: Фуртак Зиновий
Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1ZFW
Рождение ребёнка
24.11.1841
Сын: Фуртак Петр
Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья
Ф. 679, о. 14, д. 616, файл 60 (стр. 12), запись 34
Смерть
16.05.1861
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Ф. 1415, о. 1, д. 292, файл 327 (стр. 126), запись 9Указан возраст 70https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-GKDG