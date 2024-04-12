Фуртак Корнилий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуртак Корнилий

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

13.09.1800

Дата смерти

16.05.1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Носовка, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 283, файл 470 (стр. 86), запись 35https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-LNYY
Рождение ребёнка
15.12.1822

Дочь: Иулиания

Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PK8P
Рождение ребёнка
29.08.1824

Сын: Фуртак Моисей

Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья

Рождение ребёнка
31.03.1826

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья

Рождение ребёнка
15.05.1828

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья

Рождение ребёнка
10.02.1830

Сын: Фуртак Харлампий

Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1MS3
Рождение ребёнка
24.04.1833

Сын: Фуртак Савва

Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья

Рождение ребёнка
02.08.1834

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья

Рождение ребёнка
31.10.1837

Сын: Фуртак Зиновий

Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1ZFW
Рождение ребёнка
24.11.1841

Сын: Фуртак Петр

Мать ребёнка: Фуртак Ефросинья

Ф. 679, о. 14, д. 616, файл 60 (стр. 12), запись 34
Смерть
16.05.1861
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Ф. 1415, о. 1, д. 292, файл 327 (стр. 126), запись 9Указан возраст 70https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-GKDG
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