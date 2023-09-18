Фуртак Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуртак Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1822

Дочь: Иулиания

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PK8P
Рождение ребёнка
29.08.1824

Сын: Фуртак Моисей

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий

Рождение ребёнка
31.03.1826

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий

Рождение ребёнка
15.05.1828

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий

Рождение ребёнка
10.02.1830

Сын: Фуртак Харлампий

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1MS3
Рождение ребёнка
24.04.1833

Сын: Фуртак Савва

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий

Рождение ребёнка
02.08.1834

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий

Рождение ребёнка
31.10.1837

Сын: Фуртак Зиновий

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1ZFW
Рождение ребёнка
24.11.1841

Сын: Фуртак Петр

Отец ребёнка: Фуртак Корнилий

Ф. 679, о. 14, д. 616, файл 60 (стр. 12), запись 34
Смерть
Неизвестно
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