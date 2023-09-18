Фуртак Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
15.12.1822
Дочь: Иулиания
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PK8P
Рождение ребёнка
29.08.1824
Сын: Фуртак Моисей
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий
Рождение ребёнка
31.03.1826
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий
Рождение ребёнка
15.05.1828
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий
Рождение ребёнка
10.02.1830
Сын: Фуртак Харлампий
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1MS3
Рождение ребёнка
24.04.1833
Сын: Фуртак Савва
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий
Рождение ребёнка
02.08.1834
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий
Рождение ребёнка
31.10.1837
Сын: Фуртак Зиновий
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-1ZFW
Рождение ребёнка
24.11.1841
Сын: Фуртак Петр
Отец ребёнка: Фуртак Корнилий
Ф. 679, о. 14, д. 616, файл 60 (стр. 12), запись 34
Смерть
Неизвестно