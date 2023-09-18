Фуртак Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуртак Петр

Фуртак Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1841

Дата смерти

05.07.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1841

Отец: Фуртак Корнилий

Мать: Фуртак Ефросинья

Ф. 679, о. 14, д. 616, файл 60 (стр. 12), запись 34
Рождение ребёнка
1867

Сын: Фуртак Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Фуртак ?

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бондарь Ирина Петровна

Мать ребёнка: Фуртак ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фуртак ?

Смерть
05.07.1879
Носовка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close