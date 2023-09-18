Фуртак Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1841
Дата смерти05.07.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1841
Отец: Фуртак Корнилий
Мать: Фуртак Ефросинья
Ф. 679, о. 14, д. 616, файл 60 (стр. 12), запись 34
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Фуртак ?
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бондарь Ирина Петровна
Мать ребёнка: Фуртак ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фуртак ?
Смерть
05.07.1879
Носовка, Чернігівська область