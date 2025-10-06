Батюшкова (Мешкова) Надежда Васильевна
женский, родилась 05.08.1855, Пермь, Пермский, Пермский край
умерла 25.12.1924, Самара, Самара, Самарская область
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Шошина (Батюшкова) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич
Дочь: Барнова (Батюшкова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич
Дочь: Батюшкова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич
Сын: Батюшков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич
Дочь: Васильева (Батюшкова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич
Дочь: Богоявленская (Батюшкова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич
Сын: Батюшков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич
Сын: Батюшков Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич
Сын: Батюшков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич
Сын: Батюшков Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич