Батюшкова (Мешкова) Надежда Васильевна 05.08.1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батюшкова (Мешкова) Надежда Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.08.1855, Пермь, Пермский, Пермский край

умерла 25.12.1924, Самара, Самара, Самарская область

Супруги
Батюшков Николай Дмитриевич28.10.1855 г.р.
Дети
Шошина (Батюшкова) Варвара Николаевна20.04.1878 г.р.
Барнова (Батюшкова) Екатерина Николаевна15.01.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край

Бракосочетание
16.07.1877

Муж: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область

Казанский собор

Рождение ребёнка
20.04.1878

Дочь: Шошина (Батюшкова) Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
15.01.1880

Дочь: Барнова (Батюшкова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
08.11.1882

Дочь: Батюшкова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
28.10.1883

Сын: Батюшков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Васильева (Батюшкова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
30.03.1886

Дочь: Богоявленская (Батюшкова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
17.08.1890

Сын: Батюшков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
05.11.1891

Сын: Батюшков Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
06.01.1894

Сын: Батюшков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
22.03.1897

Сын: Батюшков Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область

Смерть
25.12.1924
Самара, Самара, Самарская область

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