Богоявленская (Батюшкова) Надежда Николаевна 30.03.1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Богоявленская (Батюшкова) Надежда Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 30.03.1886, Самара, Самара, Самарская область

умерла 24.07.1939

Отец
Батюшков Николай Дмитриевич28.10.1855 г.р.
Мать
Батюшкова (Мешкова) Надежда Васильевна05.08.1855 г.р.
Супруги
Богоявленский Константин Васильевич29.10.1878 г.р.
Дети
Богоявленский Виктор Константинович27.01.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1886

Отец: Батюшков Николай Дмитриевич

Мать: Батюшкова (Мешкова) Надежда Васильевна

Самара, Самара, Самарская область

Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Богоявленский Константин Васильевич

Богдановка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Богоявленский Виктор Константинович

Отец ребёнка: Богоявленский Константин Васильевич

Самара, Самара, Самарская область

Смерть
24.07.1939

Мы используем куки для улучшения работы сайта.