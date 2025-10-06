Богоявленская (Батюшкова) Надежда Николаевна
женский, родилась 30.03.1886, Самара, Самара, Самарская область
умерла 24.07.1939
ОтецБатюшков Николай Дмитриевич28.10.1855 г.р.
МатьБатюшкова (Мешкова) Надежда Васильевна05.08.1855 г.р.
Супруги
Богоявленский Константин Васильевич29.10.1878 г.р.
Дети
Богоявленский Виктор Константинович27.01.1907 г.р.
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Рождение
30.03.1886
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
03.02.1906
Богдановка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1907
Сын: Богоявленский Виктор Константинович
Отец ребёнка: Богоявленский Константин Васильевич
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
24.07.1939