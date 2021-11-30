село Богдановка, Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Богдановка

Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
99Богородское (Новоселье, Богдановка, Моисеевка), с. вл.при р. Богдановке.465297389395Церковь православная 1. Ярмарка 1. Завод конный 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Самарский уезд
С. Богородское, Богданово тож, с дер. и 2 сельцами15Д. Азарьев. Путилов760166198
С. Богородское, Богданово тож, с дер. и 2 сельцами15Д. Азарьев. Путилов760166198

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Богдановская волость
15. Богдановка (Богородское, Моисеевка), село бывшее владельческое, дворов 142, жителей 787, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, часов Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Самарский уезд, Богдановская волость
село Богородское (Богдановка) 5218150141929551656611117770

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Богдановская волость
С. Богдановка (Моисеевка тож) Б. Помещ. Русс. Правосл.38Р. Запрудка5555220755761

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинельский район
56331Богдановкасело53°20'с.ш.50°54'в.д.N-39-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинельский муниципальный район, Сельское поселение Богдановка
36618412101с Богдановкасело

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