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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
99Богородское (Новоселье, Богдановка, Моисеевка), с. вл.при р. Богдановке.465297389395Церковь православная 1. Ярмарка 1. Завод конный 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Самарский уезд
С. Богородское, Богданово тож, с дер. и 2 сельцами15Д. Азарьев. Путилов760166198
С. Богородское, Богданово тож, с дер. и 2 сельцами15Д. Азарьев. Путилов760166198
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
15. Богдановка (Богородское, Моисеевка), село бывшее владельческое, дворов 142, жителей 787, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, часов Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Богородское (Богдановка) 5218150141929551656611117770
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Богдановка (Моисеевка тож) Б. Помещ. Русс. Правосл.38Р. Запрудка5555—220755761
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56331Богдановкасело53°20'с.ш.50°54'в.д.N-39-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36618412101с Богдановкасело