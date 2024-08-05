Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1881

Отец: Рождественский Василий Егорович

Мать: Рождественская (Порывкина) Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
07.02.1905

Сын: Соколов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
15.06.1908

Сын: Соколов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
15.06.1908

Сын: Соколов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
13.08.1912

Дочь: (Соколова) Руфина Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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