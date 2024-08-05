Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1905
Сын: Соколов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
15.06.1908
Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
15.06.1908
Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
13.08.1912
Дочь: (Соколова) Руфина Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно