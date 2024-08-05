Рождественский Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1881
Рождение ребёнка
30.09.1883
Дочь: (Рождественская) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Рождественская (Порывкина) Елизавета Васильевна
Смерть
До 1903