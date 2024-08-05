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Рождественский Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1903

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская (Порывкина) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождественский Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Рождественская (Порывкина) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
05.09.1881

Дочь: Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Рождественская (Порывкина) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
30.09.1883

Дочь: (Рождественская) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Рождественская (Порывкина) Елизавета Васильевна

Смерть
До 1903

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