Рождественская (Порывкина) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рождественский Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Рождественский Василий Егорович
Рождение ребёнка
05.09.1881
Дочь: Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Рождественский Василий Егорович
Рождение ребёнка
30.09.1883
Дочь: (Рождественская) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рождественский Василий Егорович
Смерть
Неизвестно