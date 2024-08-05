Рождественская (Порывкина) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская (Порывкина) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Порывкин Василий Павлович

Мать: Порывкина (Цветкова) Евдокия Саввина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рождественский Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождественский Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Рождественский Василий Егорович

Рождение ребёнка
05.09.1881

Дочь: Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Рождественский Василий Егорович

Рождение ребёнка
30.09.1883

Дочь: (Рождественская) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Рождественский Василий Егорович

Смерть
Неизвестно

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